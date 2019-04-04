18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +13
$ 65.33р
73.42р
18:43 04.04.2019
Расширенный поиск

Город
04.04.2019 18:19
Печать

«Лопате Беглова» нашлась альтернатива. Финны запустили в Петербурге производство коммунальной техники

Финская компания  Vilakone запустила завод по производству коммунальной техники в Петербурге. Предприятие разместилось в индустриальном парке «Орион» в Левашово, торжественное открытие состоялось  4 апреля.  

Как рассказал генеральный директор Vilakone Oy Юха Кумландер, завод будет производить 300-350 единиц техники в год, что сопоставимо с мощностью финского предприятия компании.

В 2019 году планируется произвести около 100 единиц. Пока будет собираться наиболее ходовая модель — Wille 465. Затем в планах наладить сборку всей линейки, который насчитывает пять моделей. Стоимость машины  Wille в базовой комплектации составляет 8-9 млн рублей. Однако за счет оснащения различным навесным оборудованием она может быть многофункциональной: например, расчищать снег, посыпать дороги песком и солью зимой. А летом подметать улицы.

«Лопате Беглова» нашлась альтернатива. Финны запустили в Петербурге производство коммунальной техники



О намерении локализовать выпуск техники для коммунального хозяйства в Петербурге  Vilakone объявила еще в 2017 году. В соответствии с соглашением, подписанным со Смольным на Петербургском инновационном форуме, компания планировала к 2020 году построить производственный комплекс полного цикла с послепродажным обслуживанием. Инвестиции тогда оценивались в 750 млн рублей.

Но в итоге проект решили реализовывать поэтапно. По словам Юхи Кумландера, суммарные инвестиции составят 10 млн евро. В первую очередь была вложена примерно треть этой суммы. 

Какая доля комплектующих будет выпускаться в России, а какая импортироваться на первом этапе Юха Кумландер не уточнил. По его словам, в перспективе уровень локализации может превысить 60%. Компания также изучит возможность заключения специального инвестиционного контракта с правительством города и Минпромторгом, которое позволит получить льготы в обмен на увеличение доли российских деталей.

Присутствовавший на церемонии открытия врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что Смольный уже использует 130 единиц техники Wille и не исключил дополнительных закупок для подготовки к следующему зимнему сезону. «Чтобы я не брал в руки лопату, и мои служащие тоже», – сказал он.  

Аномальные снегопады в начале 2019 года заставили бороться с осадками буквально в ручном режиме. О том, как проходили субботники и воскресники с участием чиновников, читайте в репортаже «Фонтанки»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.04.2019 18:00

Деловой центр на Петербургском шоссе: ближняя «Перспектива» для вашего бизнеса

На первой линии Петербургского шоссе в Пушкинском районе кипит деловая жизнь в бизнес-центре «Перспектива».
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
04.04.2019 17:57

«Петербургская Недвижимость» запускает «Клуб привилегий» для покупателей

С 1 апреля компания «Петербургская Недвижимость» запустила «Клуб привилегий» со специальными условиями и расширенным пакетом услуг для клиентов, которые покупают квартиру без посредников.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.04.2019 17:19

Банк «Санкт-Петербург» направит на выплату дивидендов 1.8 млрд рублей

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на заседании 3 апреля 2019 года принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров, которое состоится 29 мая 2019 года, выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
04.04.2019 15:08

В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года

4 апреля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года. Им стал Дмитрий, купивший квартиру во флагманском проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика», который возводится вблизи исторического центра Северной столицы.
ГК «КВС»
04.04.2019 15:00

ГК «КВС» в стиле ЗОЖ

7 апреля принято отмечать Всемирный День здоровья, а в Ленинградской области 2019 год – год здорового образа жизни. Такое знаковое мероприятие группа компаний «КВС» решила отметить с размахом.
ГК «Полис Групп»
04.04.2019 14:41

В продаже новая секция в ЖК «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
04.04.2019 12:38

Дочернее предприятие «Отделстрой» - «Кудрово-град» - стало победителем конкурса «Хрустальная капля»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявил победителей конкурса на звание лучшего абонента «Хрустальная капля». В номинации «Объединяя усилия», присужденной за конструктивную совместную работу и добросовестное сотрудничество с «Водоканалом», победила компания «Кудрово-град».
Glorax Development
04.04.2019 12:12

Glorax Development построит деловой квартал на Васильевском острове

Glorax Development построит деловой квартал в рамках реализации масштабного проекта бизнес-класса Golden City на намывных территориях Васильевского острова.
OOO "Лидер Групп"
04.04.2019 11:50

Дни новосёла с «Лидер Групп»

В рамках проекта «Неделя новосёла» Группа компаний «Лидер Групп» совместно со Сбербанком объявляет 5 и 6 апреля «Днями новосёла».
Setl City
04.04.2019 11:19

Setl Group выполняет работы по каменной кладке стен в особняке Шопена

Setl Group продолжает воссоздавать особняк Шопена на 25-й линии Васильевского острова. Здание, которое расположено в границах территории строительства квартала «Палацио», было снесено предыдущим собственником земельного участка.
предоставлено компанией ARKAN
04.04.2019 10:30

Команда ARKAN подвела итоги первого квартала 2019 года

Всего за период с января по март было зафиксировано 70 попыток угона. Более половины из них пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Однако эксперты ARKAN отмечают положительную динамику по снижению общего количества попыток угона в России. Так, в первом квартале 2019 года количество попыток снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15%.
«Аквилон Инвест»
03.04.2019 15:34

В Адмиралтейском районе Петербурга начали строить новый детсад

Холдинг «Аквилон Инвест» приступил к строительству детского сада на Парфёновской улице в Адмиралтейском районе. Объект возводится в рамках жилого комплекса компании «ARTквартал.Аквилон».