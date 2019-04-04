«Лопате Беглова» нашлась альтернатива. Финны запустили в Петербурге производство коммунальной техники

Финская компания Vilakone запустила завод по производству коммунальной техники в Петербурге. Предприятие разместилось в индустриальном парке «Орион» в Левашово, торжественное открытие состоялось 4 апреля.

Как рассказал генеральный директор Vilakone Oy Юха Кумландер, завод будет производить 300-350 единиц техники в год, что сопоставимо с мощностью финского предприятия компании.

В 2019 году планируется произвести около 100 единиц. Пока будет собираться наиболее ходовая модель — Wille 465. Затем в планах наладить сборку всей линейки, который насчитывает пять моделей. Стоимость машины Wille в базовой комплектации составляет 8-9 млн рублей. Однако за счет оснащения различным навесным оборудованием она может быть многофункциональной: например, расчищать снег, посыпать дороги песком и солью зимой. А летом подметать улицы.







О намерении локализовать выпуск техники для коммунального хозяйства в Петербурге Vilakone объявила еще в 2017 году. В соответствии с соглашением, подписанным со Смольным на Петербургском инновационном форуме, компания планировала к 2020 году построить производственный комплекс полного цикла с послепродажным обслуживанием. Инвестиции тогда оценивались в 750 млн рублей.

Но в итоге проект решили реализовывать поэтапно. По словам Юхи Кумландера, суммарные инвестиции составят 10 млн евро. В первую очередь была вложена примерно треть этой суммы.

Какая доля комплектующих будет выпускаться в России, а какая импортироваться на первом этапе Юха Кумландер не уточнил. По его словам, в перспективе уровень локализации может превысить 60%. Компания также изучит возможность заключения специального инвестиционного контракта с правительством города и Минпромторгом, которое позволит получить льготы в обмен на увеличение доли российских деталей.

Присутствовавший на церемонии открытия врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что Смольный уже использует 130 единиц техники Wille и не исключил дополнительных закупок для подготовки к следующему зимнему сезону. «Чтобы я не брал в руки лопату, и мои служащие тоже», – сказал он.

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