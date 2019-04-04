Корабль Роскосмоса поставил рекорд доставки грузов на МКС

Для отправки груза с Земли на Международную космическую станцию (МКС) потребовались 3 часа 21 минута, что на 3 минуты меньше, чем планировалось.

«Грузовой корабль "Прогресс МС-11" успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. <...> Это новый рекорд в истории МКС», – сообщила 4 апреля в своем твиттере госкорпорация «Роскосмос».

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Грузовой корабль #ПрогрессМС11 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. «Грузовик» прибыл на борт, совершив всего 2 витка вокруг Земли, и это НОВЫЙ РЕКОРД в истории МКС!



Корабль доставил топливо, воду и другие грузы pic.twitter.com/z2AhiIojbs — РОСКОСМОС (@roscosmos) 4 апреля 2019 г.







«Прогресс МС-11» сделал всего два витка вокруг Земли перед тем, как достиг МКС. «Это открывает новые возможности для пилотируемой околоземной космонавтики!» – отметили в Роскосмосе.

Напомним, что новая, более быстрая схема полета была впервые реализована в июле прошлого года.