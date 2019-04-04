Пломбы долой. На мостах и набережных Петербурга нарезают карты

Вслед за «банями» на дорожные объекты «Мостотреста» пришли ремонты. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, как и по очистке, позволил начать устойчивый плюс. «Мостотрест» просит горожан о помощи – информационной.

Как сообщает 4 апреля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», зимой специалисты управления по надзору наблюдали за асфальтом на мостах, набережных, путепроводах и других объектах, отслеживали появление ям, выбоин и трещин и накладывали на них временные пломбы (устранение аварийных разрушений выполняется сразу после их обнаружения в любую погоду при температуре до минус 20).

Теперь же настал сезон нарезания карт – так называется технология «летнего» ремонта асфальта. Поврежденный участок покрытия вырезается, и лакуна заполняется асфальтобетонной смесью. Эта технология является одним из наиболее эффективных и долговечных способов ремонта дорожного полотна, подчёркивается в пресс-релизе. Но для неё необходима плюсовая температура воздуха.







«Пионером» стал мост через Монастырку по проспекту Обуховской Обороны, точнее его пешеходная часть. Пятеро рабочих «Мостотреста» за несколько часов восстановили асфальт на 11 «квадратах». Одна такая бригада каждый день выполняет подобные работы на четырёх – шести объектах.

«Существенную роль в своевременном обнаружении и быстром устранении аварийных разрушений асфальта играют заявки от жителей города, которые поступают через портал «Наш Санкт-Петербург». Только за 2018 год в адрес учреждения поступило около 1000 обращений граждан, связанных с различными вопросами обслуживания и эксплуатации искусственных дорожных сооружений», – отмечается в сообщении учреждения.

Кроме того, можно обращаться в «Мостотрест» напрямую, в диспетчерскую службу (телефон учреждения (812) 577-78-43); через форму обратной связи на сайте и в официальных аккаунтах в соцсетях.