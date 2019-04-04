Ничего опасного в машине на Швецова Росгвардия не обнаружила

Проверка подозрительного автомобиля в Кировском районе Петербурга вечером 4 апреля не выявила в нем никаких опасных предметов.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении Росгвардии, припаркованная возле 19-го дома по улице Швецова машина оказалась «чистой», взрывчатки или других представляющих опасность веществ и предметов в ней не нашли. Оцепление к шести часам вечера снято, горожане могут свободно проходить к своим парадным.

Как сообщалось ранее, взрывотехники и полиция приехали к автомобилю после звонка горожан.





