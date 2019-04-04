Цех завода по производству взрывчатки в Нижегородской области был уничтожен взрывом

ГосНИИ «Кристалл», расположенный в городе Дзержинске, оказался охвачен огнем после произошедшего взрыва. По предварительной информации, пострадавших нет, пишет 4 апреля РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах города.

«Здание цеха по производству взрывчатки размером 15 на 12 метров при взрыве полностью разрушено», – рассказал собеседник издания.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Эту информацию журналистам подтвердили как на заводе, так и в региональном МЧС.

Дым от пожара в цеху, по словам очевидцев, был виден далеко от места происшествия.







Причины взрыва выясняются. В социальных сетях распространяется версия о том, что он мог быть вызван поджогом алюминиевой пудры. При этом портал NewsNN со ссылкой на «Ростех» пишет, что взрыв произошел при «разгрузке материалов, применяемых в производстве».