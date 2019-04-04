Происшествия
На Швецова ОМОН после звонка горожан проверяет «заминированную» машину
Подозрительный автомобиль проверяют взрывотехники в Кировском районе Петербурга вечером 4 апреля. ОМОН к зданию приехал после звонка местных жителей.
По информации «Фонтанки», автомобиль, который припаркован возле 19-го дома по улице Швецова, оцеплен сотрудниками полиции, в скором времени его обследуют взрывотехники. По словам очевидцев, подход к ближайшей парадной перекрыт. «Из дома никого не выпускают-не впускают», – утверждают в соцсетях горожане.
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