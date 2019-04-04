Ford предложил сотрудникам завода во Всеволожске до 12 окладов. Профсоюз требует вдвое больше

Компания Ford Sollers предложила сотрудникам закрывающегося завода во Всеволожске выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов в зависимости от стажа. Такие условия компенсаций были обнародованы 4 апреля.

Как сообщает 47News со ссылкой на межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация», информация о расчетах с сотрудниками всеволожского завода появилась на информационном стенде предприятия. Работникам предлагают воспользоваться программой добровольного увольнения, которая начнется 8 апреля и продлится две недели.

Тем сотрудникам, которые проработали на заводе менее пяти лет, компания предлагает компенсацию в размере 5 с половиной месячных окладов. Старожилы с рабочим стажем более 15 лет могут рассчитывать на годовой оклад.







На сегодняшний день зарплата на заводе составляет около 55 тысяч рублей. Таким образом, «ветераны» смогут рассчитывать на сумму в 660 тысяч рублей, а «новички» – на 302,5 тысячи рублей.

«Это абсолютно не то, чего мы требуем. Даже ничего близкого к нашим желаниям тут нет. Завтра будем эту тему поднимать на собрании. Ждём губернатора», – заявили изданию в профсоюзе Ford во Всеволожске. Там требуют компенсации в две годовые зарплаты при увольнении сотрудников, а в противном случае готовы начать голодовку.

Напомним, что 27 марта компания Ford объявила о реструктуризации своего бизнеса в России. К концу июня 2019 года закроют заводы Ford Sollers во Всеволожске и Набережных Челнах и предприятие по производству двигателей в Елабуге. Ранее сообщалось, что на компенсации сотрудникам и поставщикам Ford намерен выделить около 200 миллионов долларов.