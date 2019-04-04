Банк «Санкт-Петербург» направит на выплату дивидендов 1.8 млрд рублей

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на заседании 3 апреля 2019 года принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров, которое состоится 29 мая 2019 года, выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 июня 2019 года.

Последние 4 года, в соответствии с Дивидендной политикой, Банк выплачивал дивиденды в размере 20% чистой прибыли по РСБУ. Так, по результатам 2014 года на выплату дивидендов было направлено 890 млн рублей, 2015 года – 461,5 млн рублей, 2016 года – 463,7 млн рублей, 2017 года – 811 млн рублей. В ноябре 2018 года Наблюдательный совет Банка принял решение утвердить Дивидендную политику в новой редакции. В документе закреплено намерение Банка направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО. Таким образом на дивиденды по результатам 2018 года будет направлено 1,8 млрд рублей.

На заседании Наблюдательного совета предварительно утвержден годовой отчет Банка «Санкт-Петербург» за 2018 год и годовая бухгалтерская (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018 год.

Наблюдательный совет согласовал также Устав, Положение о Наблюдательном совете и Положение о Правлении Банка в новой редакции для последующего утверждения годовым Общим собранием акционеров.

Наблюдательный совет принял к сведению отчеты Комитета по аудиту, Комитета по управлению рисками, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии Наблюдательного совета, а также отчеты по направлениям деятельности.

Кандидатуры членов Наблюдательного совета на 2019 год предложены на утверждение Общему годовому собранию акционеров в прежнем составе.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.