ЗВО: Кронштадт задымила шашка во время плановой тренировки

Посадская улица в Кронштадте погрузилась в дымовую завесу днем 4 апреля после того, как на Ленинградской военно-морской базе практиковались в химио- и биозащите.

«Плановая тренировка с использованием дымовой шашки», – объяснили «Фонтанке» в Западном военном округе. Суть учения сводится к тому, что на территории части активизируют дымовую шашку и наблюдают за действиями военнослужащих. В том числе, учитывается скорость применения индивидуального средства защиты, то есть противогаза. Как уточнили корреспонденту в штабе ЛенВМБ, шашка горит три минуты и действительно распространяет едкий, желтого цвета дым. Военные рассчитывают, что в течение получаса ветер избавит горожан от неприятных последствий их тренировки.

Как ранее писала «Фонтанка», на едкий дым и плохую видимость горожане пожаловались около четырех часов дня. Несколько звонков поступили в МЧС, спасатели отправились на поиски источника дыма.





