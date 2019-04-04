Один на один с торговой сетью. Как долги толкнули многодетную маму из Петербурга на блокаду «Полушки»

Предпринимательница из Петербурга второй день блокирует погрузочные зоны склада «Полушки». Торговая сеть сворачивает работу и с августа не отдает ей деньги за поставленные фрукты. На отчаянные меры толкнули долг в миллион рублей и азербайджанские коллекторы.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Водители поставщиков «Полушки» накануне столкнулись с необычным явлением — путь к разгрузке склада на Магнитогорской им преградили легковушка, женщина и трое детей. Убеждения не помогли. А 4 апреля блокада продолжилась с новым масштабом — присоединились семеро друзей на автомобилях. Стоять они намерены, пока ретейлер не расплатится.

Ксения Свадковская, владелица компании «Фрешоптторг» и автор идеи с блокадой склада, рассказала «Фонтанке»: она три года торгует фруктами и овощами. Работала с разными сетями – «Верным», «Дикси» и «О`Кеем», а летом прошлого года связалась с «Полушкой». Заключила договор и начала поставки: и на 80, и на 500 тысяч, и на миллион рублей в день.

– Пока мы отгружали, нам какие-то деньги скидывали — при поставке на 1 млн присылали тысяч 300–400. Остальное с задержками — от трех недель. Когда мы поняли, что не выдерживаем такого графика расчетов, не можем расплатиться с собственными поставщиками, то решили закрыть контракт, зафиксировать сумму. Тогда-то платить они перестали совсем. И вот уже 8 месяцев мы не можем дождаться оплаты около 1 млн рублей, – рассказывает она.







Сначала задержку в «Полушке» объясняли отсрочкой платежа в 21 день. А потом, как выразилась предпринимательница, начали «дурить голову».

– Нет таких документов, нет других. Те, что мы привозим, они теряют, и мы их снова делаем. Мы приезжаем за подписанным актом, а их главный бухгалтер говорит, что он не подписан, потому что краска в принтере закончилась. Приезжаем снова – бухгалтер заболел или в отпуск уехал. И улыбаются, глядя в глаза. Понятно, что платить они не собираются, – отметила Свадковская.

Для малого бизнеса с ежемесячным оборотом в 5–20 млн, потеря такой суммы оказалась фатальным ударом. В январе бизнес встал, счета фирмы в феврале-марте были заблокированы по решению ФНС.

– Это мой единственный доход. Жить не на что. У меня трое детей – 8 лет и двоим по 4 годика. Муж в такси работает, но живет в отдельно и не помогает... Причем из миллиона рублей долга около 700 тысяч – товары, которые мы закупили у поставщиков с овощебазы. Это в основном азербайджанцы. Они не понимают, что кто-то кому-то не платит, требуют денег с меня. У них специфический способ ведения переговоров. Приходили ко мне домой, говорили, что в следующий раз придут с гранатой. И мне, и детям, и маме угрожали. Писали в Whatsup: «Место деткам купила на кладбище?» – рассказала Свадковская.

При этом цивилизованно решать проблему через суд Ксения не видит смысла.

– В арбитраже 33 организации, которые с ними судятся. А «Полушка» всеми силами сейчас пытается избавиться от своего юрлица «Любавушка» – выводят активы, готовят под закрытие. Мы будем 34-е в списке, и до нас очередь точно уже не дойдет. Да и взять будет нечего с компании под арбитражным управлением. Я подам, конечно, иск, но понимаю, что времени нет — работники не скрывают, что через 2 месяца закроется этот склад, у которого мы стоим. А суд может занять и все три месяца.

И её опасения не беспочвенны. О том, что «Полушка» сворачивает сеть, «Фонтанка» писала еще в январе. Владельцы не смогли найти покупателя на бизнес целиком, поэтому решили пойти по модели уступки прав аренды под магазины другим сетям. А многочисленные поставщики еще с прошлого года бьются за возврат долгов. За 2018 год в адрес компании «Продовольственная биржа» (которая развивает сети «Полушка» и «Лайм») поступили 34 иска на 34,8 млн рублей, причем всплеск пришелся на декабрь. Уже тогда контрагенты жаловались «Фонтанке», что ретейлер перестал платить и подписывать акты сверки.

Учитывая ситуацию, Ксения намерена стоять до конца. 4 апреля к «Полушке» поддержать акцию приехали её друзья на семи машинах и закрыли все разгрузочные зоны: два десятка грузовиков развернулись. В планах – склад «Полушки» в Масляном переулке.

– Участковый приехал — я ему объяснила ситуацию. Он спросил: «Чисто теоретически они могут подойти к окнам разгрузки и руками туда товар перенести из грузовиков?» Я сказала: «Да, могут». Он: «Значит, принципиально работу вы не блокировали».

«Фонтанка» не смогла добиться комментария ситуации от «Полушки» – менеджер, которая, по словам Ксении, работает с ней, заявила, что знает о ситуации, но комментировать ничего не может. В юридическом отделе и отделе маркетинга сети тоже заявили, что ничего не могут сказать. На направленные официально запросы от редакции в сети магазинов также не ответили.

– Кредиторы ретейлера делятся на четыре категории. Это работники, лизинговые компании и банки, арендодатели — они могут быть довольно изобретательны в получении долга. Поставщики же – самая менее защищенная категория. Как правило, все зависит от того, что у них за документы, но обычно это договоры поставки без обеспечения, товарный кредит. Если еще не началась процедура банкротства ретейлера, не наложен арест на его имущество и счета, то чем раньше получится добиться судебного решения и исполнительного листа, тем раньше оно дойдет до банка и выше шанс получить списания. Поэтому я не понимаю её выходки. Возможно, что это жест отчаяния, но, пытаясь компенсировать свои потери противоправными действиями, можно лишь их приумножить, – прокомментировал «Фонтанке» юрист Ерлан Касенов.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»