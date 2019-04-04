Фигуристка Турсынбаева: Уехав в Канаду, я очень скучала по Тутберидзе, она мне даже снилась

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева рассказала о том, как приняла решение вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В эфире передачи «Честная жизнь» 19-летняя спортсменка из Казахстана призналась, что в Канаде скучала по российскому специалисту.

«Я бывала у многих тренеров, но у Этери Георгиевны мне нравится весь тренировочный процесс. Уехав в Канаду, я очень скучала по ней, она мне даже снилась. Когда завершился олимпийский цикл, мне захотелось что-то поменять, вернуться к Этери Георгиевне. Сперва ей позвонила моя мама, попросилась обратно. Этери Георгиевна захотела, чтобы я позвонила сама. Я позвонила, сказала, что хочу очень вернуться, и пообещала больше никуда не уходить», – заявила Турсынбаева.

По словам спортсменки, на первую тренировку после возвращения к Тутберидзе она пришла в не самой лучшей форме.

«Я месяц до этого не тренировалась из-за травмы. Тем не менее Этери Георгиевна сказала, что я могу прыгать всё. Этери – очень честный человек, это её отличие. Она говорит спортсмену всё – не только в плане того, что происходит на льду, но и в плане внешности. К примеру, если нужно сменить причёску», – подчеркнула фигуристка.







Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии Элизабет Турсынбаева сенсационно заняла второе место, уступив только олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Ее прокат получился выдающимся, в том числе, благодаря первому в истории женского фигурного катания чисто исполненному на официальных соревнованиях четверному прыжку.

Элизабет Турсынбаева родилась и выросла в Москве. В 2013 году вошла в состав юниорской сборной Москвы и России. Однако родители спортсменки решили, что дочь будет выступать за Казахстан, хотя она там никогда не жила. В 2012 и 2013 годах тренировалась у Этери Тутберидзе, но после решения о выступлении за Казахстан переехала в Канаду, к местному специалисту Брайану Орсеру. На Олимпиаде в Пхенчхане заняла 12-е место. Вскоре после этого вернулась к Тутберидзе.