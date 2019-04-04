«Серьезное идёт разбирательство». Минобороны проверяет информацию про «паранормальные военные секреты» после публикаций полковника Пороскова

Министерство обороны РФ выясняет источники информации автора своего официального журнала «Армейский сборник», полковника запаса Николая Пороскова. Об этом сам публицист рассказал «Фонтанке» 4 апреля.

«Сейчас началось разбирательство. Министерство обороны выясняет, откуда я взял эту информацию. Я пишу объяснительные. Поэтому рано подробно об этом говорить. Не могу. И не хочу. Похоже, хотят узнать, откуда Николай Николаевич Поросков взял такую "странную информацию", чтобы доложить руководству. Серьезное идёт разбирательство», – сказал автор нашумевшей статьи «Суперсолдат для войн будущего».

В публикации Поросков рассказывает про технологии «метаконтакта», которые позволяют вести невербальный допрос взятого в плен солдата. Владеющий этой технологией якобы может обнаруживать засады, схроны, склады, тайники противника. Полковник утверждает, что методы боевой парапсихологии успешно использовались на практике, в том числе российскими военными в Чечне. С помощью методики, рассказывает полковник, можно «сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации», читать лежащие в сейфе документы, определять лиц, «входящих в террористическую сеть», и выявлять «потенциальных кандидатов в террористические группировки».

«Вестник военного образования» называет Николая Пороскова ветераном боевых действий в Абхазии, Таджикистане, Чечне и Сьерра-Леоне. «Несколько лет работал в президентском журналистском пуле», – уточняет издание.







«Боевая парапсихология» является выдумкой и признана лженаучной, заявил РБК председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров. По данным этого эксперта, соответствующие изыскания были свёрнуты в начале 2000-х годов, когда была расформирована войсковая часть №10003, которая и занималась изучением таких лженаучных явлений для применения в военных целях.