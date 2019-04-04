Кронштадт задымило. Горожане закрывают окна, спасатели ищут источник

Жители Кронштадта жалуются на запах то ли серы, то ли горелой резины и выкладывают фото задымленных улиц днем 4 апреля.

О неприятном запахе «Фонтанке» рассказали читатели.

«Кронштадт заволокло дымом, едкий запах ощущается по всему городу, тяжело дышать, видимость ограничена», – утверждают горожане.







В соцсетях рассказы дополнены фотографиями: по словам очевидцев, сильней всего заволокло Посадскую улицу, ближе к гавани.

«Вонь зверская, серой несёт», – утверждает Виктория.

«Очень плохо видно, пахнет горелой резиной», – добавляет другая жительница Кронштадта.

В погожий апрельский день людям пришлось плотно закрывать окна.

В региональном управлении МЧС «Фонтанке» сообщили, что в дежурную службу поступило несколько заявок, однако все они без конкретного адреса, пожарные направились на поиски источника. По другой информации, город задымило из-за учений военных. «Фонтанка» запросила комментарий у ЗВО.