«Петербургская Недвижимость» запускает «Клуб привилегий» для покупателей

Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

С 1 апреля компания «Петербургская Недвижимость» запустила «Клуб привилегий» со специальными условиями и расширенным пакетом услуг для клиентов, которые покупают квартиру без посредников.

Воспользоваться особыми привилегиями клиенты компании могут как на этапе покупки, так и после получения ключей. Специальные условия включают: приоритетное бронирование квартир на старте продаж в жилых комплексах эксклюзивных и со-эксклюзивных застройщиков; услуги персонального водителя и просмотр объектов на автомобиле компании; скидки от 95 тысяч рублей на встречную покупку в жилых комплексах Setl City при реализации квартиры по переуступке; приоритетную выдачу ключей по мере готовности секции к заселению в домах Setl City; бесплатные услуги по оформлению налоговой декларации на основе документов, предоставляемых клиентом для получения налогового вычета; мебель и технику в квартиру от 150 000 рублей – цена полной меблировки для студии.

Вступить в «Клуб привилегий» могут все покупатели квартир без посредников. Для этого нужно обратиться в любой офис компании. Клиенты, которые уже приобрели квартиру в «Петербургской Недвижимости», получают особый статус автоматически. Подробнее с условиями участия в «Клубе привилегий» можно ознакомиться по телефону 33-55555.

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