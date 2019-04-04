В гонке за ремонт победили фонтаны в Любашинском саду, в саду 30-летия Октября и «Мальчик и гуси»

Смольный подвел итоги голосования горожан, на основании которого выбрали три фонтана, которые отремонтируют в этом году. Среди счастливчиков — конструкция в саду 30-летия Октября, фонтаны в Любашинском саду и «Мальчик и гуси» в Приморском районе. Об этом 4 апреля сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского.

На голосование администрация отвела две недели, за которые свое мнение высказали почти 100 тысяч горожан. Первое место занял фонтан в саду имени 30-летия Октября в Невском районе, его захотели увидеть обновленным более 32 тысяч петербуржцев. 30 тысяч человек проголосовали за ремонт фонтана в Любашинском саду. Комплекс «Мальчик и гуси» на пересечении проспекта Королева и улицы Уточкина в Приморском районе получил 18,6 тысячи голосов. Победителей за счет сэкономленных средств ГУП «Водоканал» отремонтирует до конца 2019 года.

Фонтаны в сквере композитора Андрея Петрова на Лермонтовском проспекте, которые заняли непризовые места, будут приведены в порядок в плановом режиме.

Напомним, ранее за счет бюджета ежегодно ремонтировали один, максимум два фонтана в год. Это, рассказывал «Водоканал», привело к тому, что из 105 фонтанов и фонтанных комплексов в восстановлении нуждаются 55.





