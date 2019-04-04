Актера Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 8 апреля. Об этом 4 апреля сообщил источник РБК в департаменте торговли и услуг Москвы.

Напомним, Булдаков скончался накануне, 3 апреля, в Улан-Баторе. Изначально сообщалось, что в Монголии он был на гастролях, однако позже выяснилось, что актер ездил на день рождения друга. Причиной смерти Булдакова стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Прощание с актером пройдет 7 апреля в Доме кино в Москве.

Напомним, на Троекуровском кладбище хоронят известных жителей столицы. За последнее время покой там обрели певица Юлия Началова и режиссер Марлен Хуциев. Напомним, похороны Началовой пришлось даже несколько раз отложить из-за высокой востребованности некрополя. Перед певицей на Троекуровском похоронили мужа Божены Рынска, бывшего главу телеканала НТВ Игоря Малашенко, а также бывшего супруга Лолиты.





