Актера Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 8 апреля. Об этом 4 апреля сообщил источник РБК в департаменте торговли и услуг Москвы.
Напомним, Булдаков скончался накануне, 3 апреля, в Улан-Баторе. Изначально сообщалось, что в Монголии он был на гастролях, однако позже выяснилось, что актер ездил на день рождения друга. Причиной смерти Булдакова стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Прощание с актером пройдет 7 апреля в Доме кино в Москве.
Напомним, на Троекуровском кладбище хоронят известных жителей столицы. За последнее время покой там обрели певица Юлия Началова и режиссер Марлен Хуциев. Напомним, похороны Началовой пришлось даже несколько раз отложить из-за высокой востребованности некрополя. Перед певицей на Троекуровском похоронили мужа Божены Рынска, бывшего главу телеканала НТВ Игоря Малашенко, а также бывшего супруга Лолиты.
Справка:
Алексей Булдаков отметил 68-й день рождения 26 марта 2019 года. Уроженец Алтайского края, в Павлодаре он учился в театральной студии, работал на тракторном заводе. Первую роль в кино сыграл в 1982 году, в фильме про партизан «Сквозь огонь». Затем в основном был задействован в качестве актера второго плана. В 1995 году снялся в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», где сыграл роль генерала Иволгина, которая сделала его звездой. Всего он был задействован более чем в ста фильмах и сериалах. Он также записал несколько музыкальных альбомов. В 2009 году получил звание народного артиста России.