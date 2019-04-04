Гендиректор горевшей «Красной нити»: производство не пострадало

Пожар на территории завода «Красная нить» в Выборгском районе Петербурга разрушил крышу производственного корпуса, который занимали арендаторы. При тушении огня промокли станки.

Как рассказал 4 апреля «Фонтанке» генеральный директор завода «Красная нить» Алексей Хрулев, сейчас на месте работают дознаватели МЧС, причины пожара пока не ясны. Он уточнил, что сам завод по производству ниток не пострадал.

Горевшее здание, утверждает Хрулев, занимали арендаторы, в нем красили металлические конструкции. (Накануне тот же топ-менеджер сообщал, что горит отбельно-прядильный цех.) Принадлежащие компании станки промокли, в рабочем ли они состоянии, станет ясно после сушки.

Восстанавливать сам цех завод будет за свой счет, стоимость работ пока не оценена, здание фактически осталось без крыши.







Как сообщалось ранее, часть сооружений бывшей мануфактуры признана памятником. В КГИОП уточнили, что исторические здания находились на значительном расстоянии от места пожара, они не пострадали.

Пожар разгорелся накануне около семи часов вечера, полностью его потушить удалось к четырем часам утра. Горели крыша на площади 200 кв. м и 600 квадратов внутри здания. Пострадавших нет, четыре человека вышли из здания самостоятельно еще до прибытия спасателей.

Кадры с места происшествия можно посмотреть здесь.