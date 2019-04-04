Ресторан «Миткоин» на Рубинштейна обязали снять с фасада «мишуру» из проводов
Куйбышевский районный суд по иску комитета по охране памятников (КГИОП) Смольного обязал Варвару Кирееву убрать с фасада объекта культурного наследия «Дом Палкина» электропроводку, сообщает 4 апреля пресс-служба судов Петербурга.
Ответчица – владелица ресторана «Миткоин» на улице Рубинштейна, информацию «Фонтанке» подтвердили в заведении общепита.
Суд дал на демонтаж электропроводки с фасада полтора года с момента вступления решения в законную силу. Как отмечается, Киреева признала исковые требования в полном объеме.
За каждый случай неисполнения решения в установленный срок ответчице придется платить по 50 тысяч рублей, за дальнейший уклон от выполнения решений фемиды — по 100 тысяч рублей ежемесячно.
Справка:
Дом, где размещался ресторан «К.П. Палкин», расположенный на пересечении Владимирского и Невского проспектов - с 1997 года является объектом культурного наследия регионального значения. Часть здания выходит фасадом на улицу Рубинштейна. В начале XIX века на этом месте находился дом купца Н. С. Паскова-Шарапова, в 1873-1874 годах его перестроил и надстроил до четырех этажей архитектор Андрей Кейзер, а спустя 30 лет здание приросло и пятым этажом по проекту архитектора Александра Хренова. Постройка выполнена в стиле эклектика.