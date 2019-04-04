«Силовые машины» тестируют модернизацию турбины, рассчитывая на госпрограмму объемом до восьми триллионов рублей

«Силовые машины» запустили тестовую модернизацию турбины с расчетом на госпрограмму объемом до восьми триллионов рублей.

Петербургские «Силовые машины» разработали и собираются тестировать проект модернизации паровой турбины мощностью 100 МВт. Компания объявила об этом 4 апреля. Накануне были обнародованы итоги отбора теплоэлектростанций, которые будут модернизированы по всей стране благодаря госпрограмме стоимостью от 2 до 8 трлн рублей.

Ремонтировать первую турбину в тестовом режиме будут на действующей теплоэлектростанции (ТЭС) в течение 90 дней, причем не отключая потребителей. Какая именно ТЭС станет испытательным полигоном, в «Силовых машинах» говорить не стали, ссылаясь на условия договора с владельцем станции. Однако ранее эксперты рассказали «Фонтанке», что ТЭС было готово предоставить входящее в «Газпром энергохолдинг» «Мосэнерго».

Над проектом модернизации паровой турбины Т-100-130 работает принадлежащий ООО «Силовые машины» Ленинградский Металлический завод. Он, как уверяют в компании, готов ремонтировать каждую турбину отдельными узлами либо агрегат полностью. Так, завод готов заменить, например, проточную часть цилиндра высокого давления – самый изнашиваемый узел подобной турбины. Обещана замена старой гидромеханической системы регулирования турбины на автоматическую электрогидравлическую.







В мире сейчас эксплуатируется около 260 подобных турбин мощностью от 100 до 130 МВт, большая часть в России. «Турбины стоят на теплоэлектростанциях «Газпром энергохолдинг», «Сибирской генерирующей компании», «Интер РАО», «Татэнерго», «Дальневосточной генерирующей компании», – говорит замгендиректора «Силовых машин» Алексей Култышев. – С учетом естественного износа, требуется глубокая модернизация с заменой проточных частей».

Турбина Т-100 сейчас действует на построенной в 1956 году петербургской Автовской ТЭЦ общей мощностью 321 МВт. ТЭЦ принадлежит входящей в «Газпром энергохолдинг» компании «ТГК-1».

«Газпром энергохолдинг» собирался участвовать в госпрограмме модернизации теплоэлектростанций, выставив на конкурс Минэнерго, в том числе, петербургские ТЭС. Накануне было опубликовано предварительное количество устаревших турбин в мегаваттах, которые должны быть модернизированы под гарантии государства за счет потребителей в 2022–2024 годах.