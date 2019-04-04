Мост через Неву на «Коле» сужают вдвое

На трассе Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) вводится новое ограничение движения на Ладожском мосту через Неву. Причина – планово-предупредительные работы.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в настоящее время (с января) на четырёхполосном мосту закрыта одна полоса в направлении из Петербурга в Петрозаводск. С 5 апреля будет закрыта ещё одна полоса, в сторону Петербурга. Для движения транспорта останется по одной полосе в каждом направлении.

Эти ограничения снимут ненадолго в мае – в праздничные дни, когда на «Коле» высокий трафик. Плотности добавит и отходящая от «Колы» трасса Вологда – Новая Ладога (на мост въезжают два транспортных потока – со стороны Петрозаводска и со стороны Вологды).







Ремонт гребенчатого деформационного шва на Ладожском мосту продолжится до 15 августа 2019 года. Генеральный подрядчик – ООО «ЕвроТрансСтрой». Специалистам предстоит демонтировать пришедшие в ненормативное состояние деформационные швы, смонтировать новые, обеспечить гидроизоляцию и уложить асфальтобетонное покрытие, а затем покрасить пролётные строения.

Напомним, серьёзное ограничение движения действует до лета на севере КАД. Полностью закрыт участок внутреннего кольца с 16-го по 25-й километр, и транспорт перепускают на внешнее, где открыто по одной полосе в каждом направлении. Из-за этого на обоих кольцах ежедневно образуются пробки по 10-15 километров.