Фонд друзей балтийской нерпы просит разыскать тюленёнка, затерявшегося в тростнике на Финском заливе

Очередной беспомощный тюленёнок попался на глаза людям в Ломоносовском районе Ленинградской области. Детёныша нашли в тростнике на Финском заливе недалеко от садоводства «Дубочки». Об этом 4 апреля сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.

Тюленёнка заметили вчера гулявшие вдоль залива люди. Они сняли трогательное видео, на которое активистам пришлось наложить музыку из-за обилия нецензурных междометий. Когда волонтёры прибыли на место, то не нашли животное, впрочем, по их мнению, он не мог далеко уплыть.

– Без помощи человека он погибнет. Мы на место это, конечно, съездили, но времени было мало, и ничего нам найти не удалось. Так что если у кого-то есть время, желание и рыбацкие сапоги-заброды, можно поискать на мелководье напротив СНТ «Дубочки» плюс-минус 2 км западнее и восточнее. Далеко он вряд ли уйдёт. Будьте осторожны! – предупредили администраторы паблика «Спасение тюленей».

Весна — горячее время для Фонда балтийской нерпы. Детёнышей тюленей разлучают с их мамами движущиеся льдины. Без помощи человека животные не могут выжить. В конце марта в центре реабилитации появились два «дистрофика», которых на льдине принесло к посёлку Лебяжье вблизи порта Бронка.





