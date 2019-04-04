Петербургский завод «Сигнал» закупает новую партию «золотых» планшетов. Цена поднялась до 380 тысяч рублей за штуку

Входящий в концерн «Ростеха» «Автоматика» петербургский завод «Сигнал» закупает у единственного поставщика планшетные компьютеры на 42 млн рублей. Информация об этом 4 апреля появилась на сайте госзакупок. Ранее «Фонтанка» писала об иностранном составе начинки этих устройств, которые используют, в том числе, военные.

Согласно документам, закупка производится у единственного поставщика — петербургской компании «Атри». Всего приобретаются 122 планшета по 380 тысяч рублей за единицу.

Осенью 2018 года, в очередной раз закупая технику, «Сигнал» по неосторожности выложил предназначенную для внутреннего пользования документацию. Так в открытый доступ попала информация, что никель-металлогидридный аккумулятор для планшетов производит французская фирма Arts Enegry, процессорный модуль — немецкая Kontron, а процессор — американский Intel.

Частично стоимость техники возросла в результате повышения с 1 января налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.





