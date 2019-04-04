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Происшествия
04.04.2019 15:28
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Исключительно положительный офицер устроил рядовому «Сибирского цирюльника». На суде в Петербурге солдаты просили строго командира не наказывать

Побитые и оскорбленные солдаты, один из которых двое суток ходил в противогазе, привели лейтенанта Сергея Смородина на скамью подсудимых 224-го гарнизонного военного суда. Ему на два года запретили командовать.

Как сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба судов Северной столицы, Смородина признали виновным в превышении должностных полномочий. Как следует из материалов уголовного дела, с особым рвением офицер заставлял солдат исполнять обязанности военной службы в августе прошлого года. Рядовые повод Смородину давали не единожды. Так, 10 августа солдату досталось за забытый защитный шлем. Тот получил несколько ударов в грудь и приказ шлем не снимать, пока не вернется в часть. Через три дня этот же рядовой в присутствии лейтенанта шлем все же снял, за что получил еще россыпь ударов. 

На следующий день, 14 августа, другой солдат забыл сумку с противогазом, после матерной лекции от Смородина он двое суток его не снимал (возможно, командиру при назначении экзекуции пришел на ум фильм «Сибирский цирюльник», где в противогазах бегают американские кадеты). Когда рядовой расстался с противогазом, выяснилось, что он плохо справился с чисткой автомата Калашникова, чем заслужил три удара прикладом в грудь. 

Двое суток поколачивал Смородин солдата, который не удосужился выучить устав. 



Один удар в плечо получил третий рядовой – после жалобы маме на условия военной службы. 

На суде Смородин полностью признал вину и чистосердечно раскаялся. Судья учел, что лейтенант добровольно возместил часть причиненного потерпевшим морального вреда и «исключительно положительно характеризуется по военной службе». Услышаны были и просьбы солдат, которые своего командира простили и просили строго его не наказывать. 

Офицер получил четыре года условно с двухлетним испытательным сроком, на такой же период ему запретили организационно-распорядительную деятельность на госслужбе. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 80 тысяч рублей.

 

 

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