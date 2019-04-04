Продажи Tesla показали самое большое падение за всю историю марки

Компания Tesla отчиталась о падении продаж своих машин в первом квартале 2019 года. Это первое падение продаж марки от квартала к кварталу, и оно оказалось самым крупным за всю ее историю.

За первые три месяца 2019 года Tesla доставила клиентам около 63 тысяч автомобилей. Это на 31% меньше, чем за предыдущий квартал, сообщает 4 апреля CNN. Среди них около 50,9 тысячи Model 3, которая является самой продаваемой машиной марки, и порядка 12,1 тысячи люксовых седанов Model S и кроссоверов Model X.

Снижение продаж вызвало обеспокоенность у экспертов в связи со значительными долгами компании. Однако стоит учитывать тот факт, что в Tesla считают продажи не с момента поступления заказа на автомобиль, а когда машина доставлена владельцу, потому что клиенты платят полную стоимость только по получении своего авто.







И такое серьезное падение продаж во многом связывают как раз с логистическими проблемами. В первом квартале 2019 года Tesla впервые начала поставки Model 3 в Европу и Китай, и в компании заявили, что столкнулись при этом со «множеством трудностей» в связи с «массовым ростом» зарубежных поставок. Из-за этих трудностей многие поставки были перенесены на второй квартал года.

Ранее Tesla даже обратилась к своим сотрудникам с просьбой помочь доставить машины клиентам, чтобы улучшить показатели к концу первого квартала. А Илон Маск придумал убить одним выстрелом двух зайцев, совместив доставку новых машин и тестирование электрического грузовика Tesla Semi.

В целом в Tesla заявили, что не намерены снижать первоначальные планы, и подтверждают, что рассчитывают в 2019 году поставить клиентам 360–400 тысяч автомобилей.