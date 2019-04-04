Бар «Китайская квартира Брюса Ли» на улице Рубинштейна прекратил работу из-за претензий жильцов

Жителям улицы Рубинштейна удалось одержать очередную победу над рестораторами. Бар «Китайская квартира Брюса Ли», располагающийся в доме 27, прекратил работу по решению суда, рассказали «Фонтанке» 4 апреля сотрудники заведения.

Пока речь идет о приостановке деятельности на 50 дней. В ближайшее время администрация бара примет решение о подаче апелляционной жалобы. После этого заведение может возобновить работу. Но вероятность, что бар из-за конфликта с жильцами съедет вовсе, «весьма высока». «Даже если мы соберем все документы, жить с такими своеобразными соседями сложно», – прокомментировала менеджер «Китайской квартиры Брюса Ли». Сами нарушения и возможность их устранения в компании не комментируют.

Как сообщают жители улицы Рубинштейна в своей группе в соцсети «ВКонтакте», основанием для приостановки деятельности стало размещение бара на одном этаже с жилым помещением, подключение системы канализации предприятия общепита к внутриплощадной канализации дома, а также отсутствие возможности оборудования автономной системой вентиляции.

Бар «Китайская квартира Брюса Ли» открылся на улице Рубинштейна в августе 2018 года. Управляющее заведением ООО «Рубик» принадлежит предпринимателю Максиму Нестерову.







Конфликт жителей улицы Рубинштейна и местных барменов обострился после чемпионата мира по футболу. Проверки, инициированные соседями, уже привели к закрытию ряда заведений.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как другому бару главной ресторанной магистрали – S'aint – удалось продолжить работу, несмотря на предписание о приостановке деятельности.