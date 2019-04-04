В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

4 апреля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года. Им стал Дмитрий, купивший квартиру во флагманском проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика», который возводится вблизи исторического центра Северной столицы.

«В этом году Группа «Эталон» поздравляет 3000-го покупателя практически на месяц раньше, чем в прошлом году, – отметил Геннадий Щербина, генеральный директор Группы «Эталон». – Этой вершины мы достигли благодаря нашим покупателям. Дмитрий, спасибо за Ваш выбор и оказанное нашей Компании доверие. Я поздравляю Вас с покупкой квартиры и желаю «галактического» счастья в новом доме!».

Сергей Титаренко, исполнительный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») присоединился к пожеланиям и отметил, что первая очередь квартала «Галактика» уже построена и введена в эксплуатацию. «Мы от всей души желаем Вам скорейшего новоселья. Уверен, что Вы оцените качество и комфорт жизни в этом доме», – дополнил Сергей Валерьевич.

«Квартиру я выбирал для родственников. В первую очередь ориентировался на удобную локацию, – рассказывает Дмитрий. – В квартале «Галактика» предусмотрено все: садики, школы, магазины, рядом расположено метро, проходят крупные магистрали, съезд на ЗСД. До аэропорта можно доехать на машине минут за 30, а до исторического центра Петербурга рукой подать. Теперь, когда квартирный вопрос решен, можно подумать и о том, чтобы быстро сделать ремонт и обустроить квартиру!».

По доброй традиции «юбилейному» покупателю вручили памятные подарки – книги основателя Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова, кофемашину и талисман Компании – Рыжего Кота, который является символом тепла и уюта в доме.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/