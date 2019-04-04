Смольный нашел подрядчиков для строительства продолжения Варшавской и для новой улицы в Московском районе

Продолжение Варшавской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской в Петербурге за 570 млн рублей достроит «Орион Плюс». Новую улицу от Дунайского проспекта до южного полукольца Октябрьской железной дороги за 721 млн рублей протянет ЗАО «Трест». Итоги аукционов, в ходе которых выбирались подрядчики, 4 апреля подвела Дирекция транспортного строительства.

Новая улица в Московском районе, которой займется ЗАО «Трест», получит название Среднерогатская. Она будет четырехполосной, а ее длина составит 1,451 км. Проектная документация также предполагает строительство двух внутриквартальных проездов: от Среднерогатской улицы до Пулковского шоссе протяженностью 1,09 км и от разворотного кольца Среднерогатской ул. (в районе Дизельного проезда) вдоль Южного полукольца Октябрьской ж/д до Пулковского шоссе протяженностью 0,835 км. Среднерогатская позволит связать жилую застройку с улично-дорожной сетью Московского района.

«Орион Плюс» продлит Варшавскую на 1,5 км. Как следует из условий контракта, строительство должно завершиться не позднее, чем до 20 октября 2021 года. Ширина нового участка составит 15 метров, на которых разместятся 4 полосы. Продление Варшавской позволит обеспечить транспортную доступность для строящихся жилых кварталов в Адмиралтейском районе.

Несмотря на то, что обе компании были единственными участниками закупок, обе снизили цену: ЗАО «Трест» – на 3,6 млн рублей, а ООО СК «Орион Плюс» – на 2,6 млн рублей. Напомним, что «Орион Плюс» является одним из крупнейших дорожно-строительных подрядчиков Петербурга. Помимо укрупненных лотов на ремонт дорог в Петербурге, компания работает на южном берегу Обводного канала, а также на строительстве Южной улицы в Лахте. К осени будут завершены все работы по Финляндской улице в Колпино, движение по ней запустили еще в прошлом году.





