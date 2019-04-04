ГК «КВС» в стиле ЗОЖ

ГК «КВС»

7 апреля принято отмечать Всемирный День здоровья, а в Ленинградской области 2019 год – год здорового образа жизни. Такое знаковое мероприятие группа компаний «КВС» решила отметить с размахом.

Сразу в двух микрорайонах («Ясно.Янино» и «Новое Сертолово») пройдут спортивные мероприятия, на которых жители смогут весело и интересно провести время. Сертифицированные фитнес-тренеры проведут занятия по круговому функциональному тренингу на открытом воздухе, а жителей «Ясно.Янино» кроме того порадует своим выступлением мастера айкидо с оружием и без.

Ждем всех 7 апреля: в 11:00 в ЖК «Ясно.Янино» (автомобильная парковка у дома №11) и в 14:00 в ЖК «Новое Сертолово» (футбольное поле второй очереди).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)