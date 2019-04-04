Режиссер Георгий Данелия умер после продолжительной болезни. Ему было 88 лет

Скриншот: /www.youtube.com/

Советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет. Как сообщает 4 апреля «Новая газета» со ссылкой на семью режиссера, он тяжело болел.

Напомним, в феврале Данелию госпитализировали из-за воспаления легких. Врачам пришлось ввести его в искуственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

Георгий Данелия родился в Тбилиси 25 августа 1930 года. В возрасте шести лет переехал в Москву, окончил архитектурный институт и позже — режиссерские курсы при Мосфильме, мастерскую автора «Летят журавли» Михаила Калатозова. Известность к нему пришла в 1964 году, после выхода лирической комедии «Я шагаю по Москве». Среди картин Данелии — «Афоня», «Осенний марафон», «Мимино», «Кин-дза-дза». Режиссер также был сценаристом или соавтором сценариев большинства своих фильмов.

Лауреат множества государственных премий, почетный член Российской академии художеств, с 1987 года — президент и художественный руководитель киностудии «Ритм» концерна Мосфильм.





