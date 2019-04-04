Предполагаемый организатор нападения на больницу в Сестрорецке отказался раскрывать имя помогавшей ему женщины. Он арестован на два месяца

В Петербурге арестован 45-летний Сергей Грудецкий, подозреваемый в организации разбойного нападения на больницу № 40. Вину он не признает и отказывается говорить, на чьем автомобиле подбросил непосредственных исполнителей преступления.

Как сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга, постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 29 мая вынес Октябрьский районный суд.

«Подозреваемый ранее судим за аналогичное преступление, освободился из мест лишения свободы условно-досрочно», – уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, утром 29 марта Грудецкий подвез братьев Алексея и Валерия Симбиревых на автомобиле Hyundai ix35. По данным «Фонтанки», он принадлежит женщине, которая знакома с подозреваемым. Братья вошли в больницу, добрались до служебного кабинета начальника отдела эксплуатации медтехники и инженерных технологий Валерия Лаптева, избили его, главврача Сергея Щербака и замдиректора информационного центра Фокина. Из сейфа похитили 250 тысяч рублей и 2500 долларов.







Следствие не исключает, что у подозреваемых был информатор в больнице. Симбиревы вошли на территорию в гражданской одежде в качестве посетителей, а покинули ее замаскированными под медперсонал. Эта метаморфоза видна на записи камер наблюдения.

Грудецкий задержан накануне рано утром. При допросе он отказался давать показания, вину не признал.