Три новые перехватывающие стоянки в «спальниках» запроектируют за более чем пять миллионов рублей

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» объявило конкурсы на проектирование трёх перехватывающих автостоянок в спальных районах Петербурга. Они появятся около станций метро «Старая деревня», «Улица Дыбенко» и «Шушары», их общая вместимость должна составить около 483 машино-мест.

Как сообщает 4 апреля пресс-служба КРТИ, в соответствии с конкурсной документацией проектирование парковок необходимо завершить в декабре 2019 года. После этого будут определены сроки собственно строительства – при условии выделения бюджетного финансирования.

На проектирование, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения, выделяется более 5,3 миллиона рублей, в частности:

на парковку у «Старой деревни» (Торфяная дорога, участок 8, южнее дома 7, литера Б) – 882,6 тысячи рублей,

на парковку на улице Дыбенко (участок 47, юго-восточнее дома 36, корпус 1, литера А) – 2,15 миллиона рублей,

на парковку около строящейся станции метро «Шушары» (Автозаводская улица, участок 5) – 2,33 миллиона рублей.







Всего в этом году планируется спроектировать семь перехватывающих автостоянок. В январе сообщалось о работе над парковками у станций метро «Проспект Большевиков», «Проспект Ветеранов» и «Ломоносовская» и об автоматизации стоянки в Рыбацком. Кроме того, будут разработаны проекты перехватывающих стоянок у «Выборгской» и сразу двух у железнодорожной станции Царское Село. У «Беговой» спроектируют городскую автостоянку. Сейчас в Петербурге действуют 15 перехватывающих парковок, их общая ёмкость – 1 656 машино-мест и 262 места для велосипедов.

Фото: СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»

Сейчас в Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга сменился руководитель, после конфликта с КРТИ, посчитавшим, что директор учреждения безосновательно раздал 20 миллионов рублей премий. Теперь учреждение возглавляет чиновник времен Валентины Матвиенко Сергей Куканов.