В продаже новая секция в ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.

Секция №9 входит в состав 3 очереди проекта. На выбор покупателей представлены студии, 1-комнатные квартиры и 2 «евро». Жилье можно приобрести как с полной отделкой от застройщика, так и с качественной подготовкой под чистовую отделку. Стоимость квартир на старте продаж начинается от 1,97 млн руб. Доступна ипотека от банков-партнеров.

Продажи третьей очереди ЖК «Полис на Комендантском» стартовали в августе 2018 года. В ее составе возводится шесть секций высотой 24 этажа в общей сложности на 2 206 квартир (61 680 кв. м жилья). В настоящее время для покупки доступны квартиры во всех 6 секциях очереди (№ 8-13). Окончание строительства проекта запланировано на 4 квартал 2020 года.

«Полис на Комендантском» – эко кварталы для тех, кто мечтал о жизни на природе с городским комфортом. Комплекс возводится неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект», рядом с Юнтоловским лесопарком.

Проект будет реализован в 4 этапа строительства, в состав которых войдут жилые корпуса на 6419 квартир (185 тысяч кв. м жилья), а также два отдельно стоящих многоуровневых паркинга вместимостью до 2110 автомобилей.

При строительстве жилого комплекса применяются эко-технологии. На территории комплекса будет создан детский веревочный парк, эко городки для детей, выполненные по индивидуальному проекту, зона активити для взрослых, а также собственный эко парк с всесезонными деревьями.

Справка о компании СК «Полис Групп»

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/