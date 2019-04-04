В московском ТРК лопнул огромный аквариум. Миллион литров воды выливается на пол

Аквариум высотой 24 метра лопнул в торговом центре «Океания» на западе Москвы утром 4 апреля. Щель образовалась на высоте третьего этажа.







Фото и видео текущего аквариума в соцсетях выложили очевидцы. Судя по комментариям пользователей, стекло треснуло около десяти утра. С аккаунта самого торгового центра в Instagram под одним из постов появился комментарий, в котором сказано, что аквариум еще официально не открыт, и «работы продолжаются». Экстренные службы столицы сообщили РИА Новости, что угрозы для посетителей нет.

Аквариум в «Океании» обслуживает компания «Аква лого инжиниринг». Как сообщается на сайте организации, диаметр сооружения – 10 метров, высота – 24 метра. В него залит почти миллион литров морской воды, в центре резервуара смонтирован экскурсионный лифт.

О плановых работах последний раз администрация «Океании» на своем сайте сообщала в ноябре прошлого года.