Еще один виновник разлива одоранта в Лигово заплатит 330 тысяч рублей

Комитет по природопользованию вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Авто Л.С.», из-за действий которого несколько районов города дышали запахом этилмеркаптана. Ранее к ответственности были привлечены еще две компании, одна из них — «Портэнерго».

Как сообщает комитет 4 апреля, свою вину «Авто Л.С.» признало полностью. Именно на его машине емкость с одорантом приехала в Лигово. По статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» ей назначен штраф в 250 тысяч рублей. По статье 8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение экологической информации» — еще 80 тысяч.

Ранее комитетом были привлечены к ответственности ООО «Портэнерго», собственник цистерны, и ИП Говорухин С. Б., также причастные к произошедшему. Общая сумма штрафов составила 536 тысяч рублей. Расследование правоохранительных органов по данной аварийной ситуации продолжается.





