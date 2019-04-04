Происшествия
Еще один виновник разлива одоранта в Лигово заплатит 330 тысяч рублей
Комитет по природопользованию вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Авто Л.С.», из-за действий которого несколько районов города дышали запахом этилмеркаптана. Ранее к ответственности были привлечены еще две компании, одна из них — «Портэнерго».
Как сообщает комитет 4 апреля, свою вину «Авто Л.С.» признало полностью. Именно на его машине емкость с одорантом приехала в Лигово. По статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» ей назначен штраф в 250 тысяч рублей. По статье 8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение экологической информации» — еще 80 тысяч.
Ранее комитетом были привлечены к ответственности ООО «Портэнерго», собственник цистерны, и ИП Говорухин С. Б., также причастные к произошедшему. Общая сумма штрафов составила 536 тысяч рублей. Расследование правоохранительных органов по данной аварийной ситуации продолжается.
Справка:
Душный вторник выдался в Петербурге 5 февраля. Первыми на «запах газа» пожаловались в Лигово, где тут же эвакуировали две школы и медколледж. Затем зловоние из Красносельского добралось до Василеостровского, Петроградского и Выборгского районов. Источник пытались обнаружить в течение нескольких часов, нашли на проспекте Народного Ополчения, где стояла ёмкость с этилмеркаптаном. Это одорант, который примешивают к газу, чтобы придать соединению характерный запах. «Лиговская» цистерна покинула Петербург только 18 февраля – в Усть-Лугу её забрал собственник.