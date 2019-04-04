Лев Лурье расскажет о начальнике сыскной полиции Петербурга Филиппове и поможет «Ночлежке»

Историк Лев Лурье прочитает лекцию о легендарном начальнике сыскной полиции Петербурга начала ХХ века Владимире Филиппове. Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на работу благотворительной организации «Ночлежка», которая помогает бездомным людям.

На лекции Лев Лурье расскажет о том, как глава петербургских детективов нашел великосветских убийц известной кокотки г-жи Тиме, об охоте на человека, придумавшего своего рода смертоносный перпетуум мобиле, инженера путей сообщения Гилевича, о главной женщине-вамп Серебряного века – мадам Комаровской. А также о карманниках, медвежатниках, маньяках и притонодержателях и о том, как служебная карьера Владимира Филиппова сломалась, благодаря Григорию Распутину.

Лекция состоится 7 апреля в 19.00 на Вознесенском, 1. Организаторы отмечают, что количество мест ограничено, поэтому о билетах рекомендуют позаботится заблаговременно.