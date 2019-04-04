Суд: Междугородним перевозчикам с автовокзала на Обводном канале придется работать по правилам «Пассажиравтотранса»

Арбитражный суд Северо-Западного округа разрешил ГУП «Пассажиравтотранс» не возобновлять договоры с автобусными перевозчиками, которые не согласны с новыми правилами доступа к автовокзалу на Обводном канале. О судебной победе над петербургским Управлением Федеральной антимонопольной службы, куда и жаловались несогласные, 4 апреля «Фонтанке» сообщил «Пассажиравтотранс».

Новая форма договора на пользование услугами автовокзала предполагает вознаграждение в зависимости от дальности поездки. В 2016 и 2017 годах ГУП в одностороннем порядке расторг договоры с несколькими игроками, отказавшимися работать по новым правилам. УФАС сочло это навязыванием условий и потребовало возобновить работу по прежнему договору. Однако ГУП с решением ведомства не согласился и пошел в суд, одержав победу во всех инстанциях. УФАС дважды обжаловало данное решение, однако проиграло и в апелляции, и в кассации.

При этом ГУП «Пассажиравтотранс» пока проигрывает антимонопольщикам в другом судебном процессе. УФАС посчитал незаконным подход предприятия к формированию тарифов: чем длиннее маршрут, тем дороже билет, а значит, и перевозчик должен платить больше за услугу по продаже такого билета в кассах автовокзала. В январе 2019 года апелляционный суд признал законным решение и предписание антимонопольщиков, которое обязывает «Пассажиравтотранс» установить для всех перевозчиков единые, экономически обоснованные тарифы на услуги по кассовому обслуживанию, не зависящие от дальности маршрута.





