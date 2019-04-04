Запуск «Союза» с Байконура прошел успешно. Россия отправила на МКС грузовой корабль «по быстрой схеме»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11» успешно стартовала к международной космической станции с космодрома Байконур. Об этом 4 апреля рапортует госкорпорация «Роскосмос» в своем твиттере. Полет по новой быстрой схеме позволит доставить необходимые грузы на станцию примерно за три с половиной часа.

Грузовой корабль был выведен на целевую орбиту через 518 секунд полета. Стыковка «Прогресс МС-11» с МКС запланирована на 17:25. Цель запуска — доставка на станцию топлива, воды и других необходимых грузов.

#ПрогрессМС11: ПУСК! ?



4 апреля в 14:01:35 мск с космодрома #Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11». Цель полета — доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов.



Трансляция ? https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/xK9WGAxj7N — РОСКОСМОС (@roscosmos) 4 апреля 2019 г.







Напомним, что новая более быстрая схема полета была впервые реализована в июле прошлого года. По этой схеме корабль делает всего два витка вокруг Земли, после чего сразу подлетает к станции.