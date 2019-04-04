18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +13
$ 65.33р
73.42р
16:29 04.04.2019
Расширенный поиск

Технологии
04.04.2019 14:20
Печать

Запуск «Союза» с Байконура прошел успешно. Россия отправила на МКС грузовой корабль «по быстрой схеме»

Ракета-носитель  «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11» успешно стартовала к международной космической станции с космодрома Байконур. Об этом 4 апреля рапортует госкорпорация «Роскосмос» в своем твиттере. Полет по новой быстрой схеме позволит доставить необходимые грузы на станцию примерно за три с половиной часа.

Грузовой корабль был выведен на целевую орбиту через 518 секунд полета. Стыковка «Прогресс МС-11» с МКС запланирована на 17:25. Цель запуска — доставка на станцию топлива, воды и других необходимых грузов. 



Напомним, что новая более быстрая схема полета была впервые реализована в июле прошлого года. По этой схеме корабль делает всего два витка вокруг Земли, после чего сразу подлетает к станции.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
04.04.2019 15:08

В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года

4 апреля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года. Им стал Дмитрий, купивший квартиру во флагманском проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика», который возводится вблизи исторического центра Северной столицы.
ГК «КВС»
04.04.2019 15:00

ГК «КВС» в стиле ЗОЖ

7 апреля принято отмечать Всемирный День здоровья, а в Ленинградской области 2019 год – год здорового образа жизни. Такое знаковое мероприятие группа компаний «КВС» решила отметить с размахом.
ГК «Полис Групп»
04.04.2019 14:41

В продаже новая секция в ЖК «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
04.04.2019 12:38

Дочернее предприятие «Отделстрой» - «Кудрово-град» - стало победителем конкурса «Хрустальная капля»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявил победителей конкурса на звание лучшего абонента «Хрустальная капля». В номинации «Объединяя усилия», присужденной за конструктивную совместную работу и добросовестное сотрудничество с «Водоканалом», победила компания «Кудрово-град».
Glorax Development
04.04.2019 12:12

Glorax Development построит деловой квартал на Васильевском острове

Glorax Development построит деловой квартал в рамках реализации масштабного проекта бизнес-класса Golden City на намывных территориях Васильевского острова.
OOO "Лидер Групп"
04.04.2019 11:50

Дни новосёла с «Лидер Групп»

В рамках проекта «Неделя новосёла» Группа компаний «Лидер Групп» совместно со Сбербанком объявляет 5 и 6 апреля «Днями новосёла».
Setl City
04.04.2019 11:19

Setl Group выполняет работы по каменной кладке стен в особняке Шопена

Setl Group продолжает воссоздавать особняк Шопена на 25-й линии Васильевского острова. Здание, которое расположено в границах территории строительства квартала «Палацио», было снесено предыдущим собственником земельного участка.
предоставлено компанией ARKAN
04.04.2019 10:30

Команда ARKAN подвела итоги первого квартала 2019 года

Всего за период с января по март было зафиксировано 70 попыток угона. Более половины из них пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Однако эксперты ARKAN отмечают положительную динамику по снижению общего количества попыток угона в России. Так, в первом квартале 2019 года количество попыток снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15%.
«Аквилон Инвест»
03.04.2019 15:34

В Адмиралтейском районе Петербурга начали строить новый детсад

Холдинг «Аквилон Инвест» приступил к строительству детского сада на Парфёновской улице в Адмиралтейском районе. Объект возводится в рамках жилого комплекса компании «ARTквартал.Аквилон».
OOO "Лидер Групп"
03.04.2019 15:17

«Лидер Групп» открыла дополнительный офис на намыве Васильевского острова

Новый офис расположен по адресу: бульвар Александра Грина, д. 2, корп. 2, рядом со строящимся кварталом «Гавань Капитанов» и уже сданным жилым комплексом «Капитан Немо».
Группа компаний «ЦДС»
03.04.2019 15:01

Корпус 2 ЦДС «Муринский Посад» введен в эксплуатацию досрочно

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 2 жилого комплекса ЦДС «Муринский Посад» досрочно. Дому присвоен почтовый адрес: поселок Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 1.
ГК «КВС»
03.04.2019 12:41

ГК «КВС» участник «Недели новосела»

Сбербанк, давний партнер группы компаний «КВС», проводит акцию для тех, кто собирается в ближайшем будущем переехать в новое жильё. Для удобства клиентов банк собирает на одной площадке экспертов по кредитованию и недвижимости.