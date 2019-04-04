18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +13
$ 65.33р
73.42р
16:30 04.04.2019
Расширенный поиск

Авто
04.04.2019 14:28
Печать

Экс-главу Renault-Nissan Карлоса Гона вновь арестовали в Японии. Он попросил защиты у Франции

Токийская прокуратура снова арестовала бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, который в марте был отпущен под залог после нескольких месяцев в японской тюрьме. Ему выдвинули новые обвинения.

Как сообщает 4 апреля Autonews со ссылкой на NHK, прокуратура Токио выдвинула против Гона обвинения в злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах. Бывшего топ-менеджера подозревают в нанесении компании Nissan убытков в размере 5 миллионов долларов.

По версии следствия, Гон два года – с 2015-го по 2017-й – перечислял деньги дилерской компании в Омане, которой руководил его знакомый. Причем часть выплат затем перевели подставной фирме в Ливане через счет одного из ее владельцев. Прокуратура Токио предполагает, что они были потрачены в том числе на покупку яхты Гона. Адвокаты Карлоса Гона на это заявили, что фирме в Омане платили законное вознаграждение и к покупке яхты эти выплаты отношения не имеют.

Сам Гон в интервью телеканалу LCI заявил, что полностью невиновен. Он также обратился к правительству Франции с просьбой защитить его права как гражданина страны.



Экс-глава альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон был арестован в Японии 19 ноября по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Токийская прокуратура заявила, что он умышленно искажал информацию о размере своих выплат. В ноябре его сняли с поста председателя совета директоров Nissan, а затем и Mitsubishi. В январе он покинул и пост гендиректора Renault.

Гон провел в японской тюрьме 107 дней. В начале марта адвокаты Гона сумели добиться, чтобы его выпустили под залог. Ему запретили покидать Японию, пользоваться мобильным телефоном и контактировать с людьми, имеющими отношение к Nissan. Ему даже отказали в просьбе посетить заседание совета директоров компании.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
04.04.2019 15:08

В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года

4 апреля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года. Им стал Дмитрий, купивший квартиру во флагманском проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика», который возводится вблизи исторического центра Северной столицы.
ГК «КВС»
04.04.2019 15:00

ГК «КВС» в стиле ЗОЖ

7 апреля принято отмечать Всемирный День здоровья, а в Ленинградской области 2019 год – год здорового образа жизни. Такое знаковое мероприятие группа компаний «КВС» решила отметить с размахом.
ГК «Полис Групп»
04.04.2019 14:41

В продаже новая секция в ЖК «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
04.04.2019 12:38

Дочернее предприятие «Отделстрой» - «Кудрово-град» - стало победителем конкурса «Хрустальная капля»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявил победителей конкурса на звание лучшего абонента «Хрустальная капля». В номинации «Объединяя усилия», присужденной за конструктивную совместную работу и добросовестное сотрудничество с «Водоканалом», победила компания «Кудрово-град».
Glorax Development
04.04.2019 12:12

Glorax Development построит деловой квартал на Васильевском острове

Glorax Development построит деловой квартал в рамках реализации масштабного проекта бизнес-класса Golden City на намывных территориях Васильевского острова.
OOO "Лидер Групп"
04.04.2019 11:50

Дни новосёла с «Лидер Групп»

В рамках проекта «Неделя новосёла» Группа компаний «Лидер Групп» совместно со Сбербанком объявляет 5 и 6 апреля «Днями новосёла».
Setl City
04.04.2019 11:19

Setl Group выполняет работы по каменной кладке стен в особняке Шопена

Setl Group продолжает воссоздавать особняк Шопена на 25-й линии Васильевского острова. Здание, которое расположено в границах территории строительства квартала «Палацио», было снесено предыдущим собственником земельного участка.
предоставлено компанией ARKAN
04.04.2019 10:30

Команда ARKAN подвела итоги первого квартала 2019 года

Всего за период с января по март было зафиксировано 70 попыток угона. Более половины из них пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Однако эксперты ARKAN отмечают положительную динамику по снижению общего количества попыток угона в России. Так, в первом квартале 2019 года количество попыток снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15%.
«Аквилон Инвест»
03.04.2019 15:34

В Адмиралтейском районе Петербурга начали строить новый детсад

Холдинг «Аквилон Инвест» приступил к строительству детского сада на Парфёновской улице в Адмиралтейском районе. Объект возводится в рамках жилого комплекса компании «ARTквартал.Аквилон».
OOO "Лидер Групп"
03.04.2019 15:17

«Лидер Групп» открыла дополнительный офис на намыве Васильевского острова

Новый офис расположен по адресу: бульвар Александра Грина, д. 2, корп. 2, рядом со строящимся кварталом «Гавань Капитанов» и уже сданным жилым комплексом «Капитан Немо».
Группа компаний «ЦДС»
03.04.2019 15:01

Корпус 2 ЦДС «Муринский Посад» введен в эксплуатацию досрочно

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 2 жилого комплекса ЦДС «Муринский Посад» досрочно. Дому присвоен почтовый адрес: поселок Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 1.
ГК «КВС»
03.04.2019 12:41

ГК «КВС» участник «Недели новосела»

Сбербанк, давний партнер группы компаний «КВС», проводит акцию для тех, кто собирается в ближайшем будущем переехать в новое жильё. Для удобства клиентов банк собирает на одной площадке экспертов по кредитованию и недвижимости.