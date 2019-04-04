Экс-главу Renault-Nissan Карлоса Гона вновь арестовали в Японии. Он попросил защиты у Франции

Токийская прокуратура снова арестовала бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, который в марте был отпущен под залог после нескольких месяцев в японской тюрьме. Ему выдвинули новые обвинения.

Как сообщает 4 апреля Autonews со ссылкой на NHK, прокуратура Токио выдвинула против Гона обвинения в злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах. Бывшего топ-менеджера подозревают в нанесении компании Nissan убытков в размере 5 миллионов долларов.

По версии следствия, Гон два года – с 2015-го по 2017-й – перечислял деньги дилерской компании в Омане, которой руководил его знакомый. Причем часть выплат затем перевели подставной фирме в Ливане через счет одного из ее владельцев. Прокуратура Токио предполагает, что они были потрачены в том числе на покупку яхты Гона. Адвокаты Карлоса Гона на это заявили, что фирме в Омане платили законное вознаграждение и к покупке яхты эти выплаты отношения не имеют.

Сам Гон в интервью телеканалу LCI заявил, что полностью невиновен. Он также обратился к правительству Франции с просьбой защитить его права как гражданина страны.







Экс-глава альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон был арестован в Японии 19 ноября по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Токийская прокуратура заявила, что он умышленно искажал информацию о размере своих выплат. В ноябре его сняли с поста председателя совета директоров Nissan, а затем и Mitsubishi. В январе он покинул и пост гендиректора Renault.

Гон провел в японской тюрьме 107 дней. В начале марта адвокаты Гона сумели добиться, чтобы его выпустили под залог. Ему запретили покидать Японию, пользоваться мобильным телефоном и контактировать с людьми, имеющими отношение к Nissan. Ему даже отказали в просьбе посетить заседание совета директоров компании.