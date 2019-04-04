«Ништяковый симулятор тюряги». Прокурор из Кировской области потребовал заблокировать «АУЕ-приложение»

Прокурор Юрьянского района Кировской области Руслан Вылегжанин через суд потребовал заблокировать мобильные приложения, якобы пропагандирующие принципы АУЕ (арестантский уклад един). Об этом 4 апреля сообщает региональная прокуратура.

По мнению надзора, игра оскорбляет сотрудников ФСИН и призывает к совершению преступлений, популяризируя «прелести» криминального мира. Как рассказали «Фонтанке» в прокуратуре Кировской области, в приложении игрокам предлагают «открыть свой бизнес втайне от начальника тюрьмы», «пройти по этапу от общего до особого режима» и стать вором в законе. В описании приложения сказано, что это «внатуре ништяковый симулятор тюряги» (орфография и пунктуация оригинала).

«Информация находится в свободном доступе и побуждает неопределенный круг лиц, в том числе несовершеннолетних, совершать преступления и правонарушения, вовлекает данных лиц в криминальную субкультуру, влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей», – считают в прокуратуре.

Прокурор Юрьянского района подал иск о блокировке приложения в магазинах iTunes и Play Market. Заявление признано законным и обоснованным. После его вступления в законную силу блокировкой игры должен заняться Роскомнадзор.





