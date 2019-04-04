В Смольном уточнили данные по жертвам снега и льда — только от сосулек пострадал 91 человек

В период с 1 января по 13 марта 2019 года в Петербурге 3755 человек упали и травмировались на улицах из-за гололеда и еще 91 человек пострадал от падения снега и наледи с крыш. Такие данные сообщил 4 апреля комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского. В ответе ведомства отмечается, что за указанный период зарегистрирован один смертельный случай. Среднее время ожидания помощи медиков в городских травмпунктах составило от 30 минут до часа.

Отметим, видимо, в ответе Смольного речь идет о смерти студента Химико-фармацевтического университета Бабурбека Очилова, который погиб в результате падения сосульки 5 февраля.

Ранее в городском правительстве сообщали, что в период с 1 декабря 2018 года по 20 февраля 2019 года с жалобами на травмы из-за гололеда и падения наледи с крыш в скорую помощь обратились 4075 горожан, из которых 3734 человека были отправлены в стационар с серьезными травмами.





