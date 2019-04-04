«АвтоВАЗ» показал двухтопливный «Ларгус» на Петербургском салоне и сразу начал продажи

Дебют двухтопливной модели LADA Largus CNG состоялся 4 апреля на Петербургском международном автомобильном салоне. Сегодня же стартовали продажи этой модели.

Как сообщает пресс-служба ПАО «АвтоВАЗ», газобаллонное оборудование устанавливается на коммерческие и пятиместные пассажирские версии семейства Largus. Все «Ларгусы CNG» оснащаются 16-клапанным 1,6-литровым двигателем LADA с механической коробкой передач. Природный газ закачивается в 90-литровый баллон, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана, при этом топливный бак тот же, что и в бензиновом «Ларгусе», – 50-литровый. Запас хода при полной заправке, по заявлению производителя, превышает 1 тысячу километров, а затраты на топливо при использовании метана снижаются в три раза.

Цены на фургон LADA Largus CNG начинаются примерно от 730 тысяч рублей (с учётом субсидии по госпрограмме Ecogas), пятиместный универсал стоит более 750 тысяч, а модель в версии Cross – от более 810 тысяч рублей. Обычный бензиновый «Ларгус», как указано на сайте компании, можно купить примерно за 500 тысяч (с учётом госпрограмм «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль») и более.







Первой серийной «Ладой» с метановой газобаллонной установкой стал седан Vesta CNG. Его продажи начались в июле 2017 года, и к настоящему времени покупателей нашли более 3 тысяч автомобилей.

Петербургский международный автомобильный салон проходит с 4 по 7 апреля в «Экспофоруме». До 2018 года выставка называлась «Мир автомобиля». Двухтопливный «Ларгус» не единственная новинка «АвтоВАЗа» на салоне – обещан ещё и концепт-кар LADA 4x4 Vision.

Кроме того, как анонсировал сайт выставки, на стенде ГАЗа представлен «Соболь NEXT 4Х4 Мастер-Авто» – прототип внедорожных автомобилей «Соболь», предназначен для экстремальных путешествий и активного отдыха, работы в сельском хозяйстве, в нефтяной и газовой отрасли, в лесных и охотничьих хозяйствах, а также «ГАЗель NEXT». Впервые на российском рынке показывает свои автомобили китайский концерн GAC.