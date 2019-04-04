Смольный ищет подрядчиков на ремонт парков и скверов. На очереди Сосновка, Новосмоленская набережная и Южно-Приморский парк

Комитет по благоустройству Смольного в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» объявил конкурсы на обновление нескольких зеленых зон Петербурга в Выборгском, Василеостровском и Красносельском районах. Информация накануне появилась на сайте госзакупок.

В перечне работ значатся: посадка кустарников и деревьев, разбивка клумб, установка урн, скамеек и садово-парковых диванов, ремонт газонов. Также необходимо отремонтировать дорожки и установить детские игровые и спортивные комплексы.

Почти 40 млн рублей выделено на благоустройство бульвара, который протянулся по улице Кораблестроителей от Наличной до улицы Нахимова и сквера на Новосмоленской набережной на Васильевском острове.

Аналогичную сумму потратят на обустройство сквера на пересечении проспекта Ленина от улицы Освобождения до Бронетанковой и Южно-Приморского парка в Красносельском районе. Также 39,9 млн рублей выделили на обновление парка Сосновка на севере города.

Неделю назад комблаг объявил конкурсы на благоустройство в рамках программы Муринского, Ладожского и Пионерского парков, а также 14 городских скверов на общую сумму свыше 227 млн рублей. Подрядчикам предстоит выполнить работы до конца лета 2019 года.





