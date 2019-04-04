Психологическое давление, беспокойный сон и госрегулирование. Галицкий рассказал, почему продал «Магнит»

Основатель продуктовой сети «Магнит» Сергей Галицкий впервые назвал причины, которые заставили его продать долю в бизнесе спустя 24 года. По его словам, интенсивность бизнеса продуктового ретейла стала «разрушительной» для его 51 года.

«Очень большая персонификация компании со мной. <...> Ты не можешь на 100% контролировать ситуацию, это связано с человеческими жизнями и лежит грузом на тебе каждый день — это для меня очень сложно», – признался 4 апреля бизнесмен в комментарии изданию The Bell.

По его словам, персонификация сыграла с ним злую шутку, так как любое изменение в такой большой компании «уменьшает спокойный сон еще на одну минуту».

«Бизнес — это игра интеллекта, и ты должен признавать: то, что ты можешь делать в 35–40 лет, ты уже не можешь делать в 50. <...> Это понимание не приходит сразу. <...> Ты не можешь сразу смириться с тем, что ты уже не тот, кем был», – поделился своими соображениями бизнесмен. При этом он подчеркнул, что не готов был отойти от управления и лишь «с умным лицом рассматривать какие-то бумаги».







Важной причиной стала и подверженность госрегулированию. «Но когда ты ежедневно заточен на поиск оптимальных бизнес-решений, то ты все больше времени должен уделять диалогу с госорганами… Для меня это очень сложно как предпринимателю по своей сути и это не моя сильная сторона», – признался предприниматель.

Ранее Галицкий на встрече с краснодарским губернатором Вениамином Кондратьевым рассказал, что после продажи продуктовой сети он намерен заняться проектами благоустройства в Краснодаре, а также «пожить спокойной жизнью без лишней публичности».

Российский бизнесмен не впервые заявляет о трудностях ведения бизнеса. В своих интервью основатель сети продуктового ретейла ранее сравнивал предпринимательство в России с «ужасом без конца». Магазины «Магнит» в привычном понимании появились в 2000 году, а уже через год основанная в 1994 году компания стала крупнейшей розничной сетью России с 250 точками. В рейтинге Forbes на 2019 год бизнесмен занял 32 место среди богатейших людей России и 617 сточку в мире. Его состояние деловой журнал оценил в 3,5 миллиарда долларов. В феврале 2018 года, почти через 24 года после основания компании, Галицкий продал свои акции группе ВТБ, которая купила 29,1% акций «Магнита» за 138 млрд руб., а в мае того же года перепродала 11,82% акций из этого пакета инвестиционной «Марафон Групп».