Представитель РПЦ призвал бояться «бича, который мальчиков превращает в девочек». Протоиерей Смирнов рассказал, что армия — это курорт

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов прокомментировал начало весеннего призыва в вооруженные силы России. Как заявил священник в программе «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз», бояться армии не надо.

Опасаться же, по мнению протоиерея, надо малодетности. «Вот это очень большой бич, который мальчиков превращает в девочек», – заявил Димитрий Смирнов.Он уточнил, что многодетные семьи гораздо легче отдают своих сыновей в армию.

«Мама с радостью отдает сына в армию, начиная с шестого ребенка, а так все остальные мамы – "как же моя деточка, он у меня еще грудью питается, как же я его в армию, а там не дай Бог, если его кто-то обидит"», – сказал священник.

При этом, по его мнению, бояться нечего.







«Армия сейчас — это курорт. Дедовщины нету, питание превосходное, и всего год. Не успеет человек оглянуться — остается сто дней до приказа. Вообще, это просто молниеносно. А если еще в армии простудится, сопли у него, так он еще в госпитале будет три месяца капать в ноздри себе. Так что тут вообще не о чем говорить», – подытожил Смирнов.

Напомним, весенний призыв в армию в России начался 1 апреля.