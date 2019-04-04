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04.04.2019 15:01
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Поножовщина в «Solnce бар»: заведение атаковал абьюзер

«Фонтанке» стали известны подробности поножовщины в ресторане «Solnce бар» на Петроградской стороне Петербурга. Персонал заведения атаковал мститель не за увольнение жены, чего на самом деле и не было. Тут не рабочий конфликт, а семейная драма, в которую оказались втянуты коллеги. Теперь опасаются за свою жизнь и они.  

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После публикации утром 4 апреля новости о нападении на ресторан на проспекте Добролюбова, 7, со ссылкой на управление вневедомственной охраны, в редакцию обратились представители «Solnce бар». В дирекции заведения прочитали заметку и удивились тому, как представлены обстоятельства вчерашнего погрома. Сотрудники ресторана уверяют: не было никакого увольнения женщины, за которое бы мстил муж. Дело гораздо деликатнее. 



«Наша официантка Екатерина Мартиашвили как работала, так и работает в ресторане, уже полгода, – рассказали в дирекции. – Другое дело, что тот самый муж ее дважды избивал, и она приняла решение от него уйти – после восьми лет брака. Девушку приютила у себя сотрудница ресторана. После этого брошенный супруг начал угрожать расправой — не только жене, но и вставшим на ее защиту коллегам». 

По словам нашего собеседника, в устных угрозах, которые зафиксированы на аудио, фигурировали отрезанные пальцы, реки крови, но никто не думал, что 31-летний мужчина попытается эти угрозы воплотить в жизнь. Однако 3 апреля, примерно в 12.35, разъяренный посетитель с охотничьим ножом в руках появился на пороге заведения на Добролюбова. Искал не жену (ее и не было на работе), а сотрудницу, которая пустила беглянку пожить к себе. Ворвавшись на кухню, агрессор начал выкрикивать угрозы, размахивать холодным оружием, а потом, как видно на кадрах камеры видеонаблюдения, пустил нож в ход. Сопротивление оказал персонал: один официант получил резаные раны кисти, второй сотрудник – незначительные ссадины. Сам нападавший был урезонен металлическим половником и в конце концов скручен. 

Приехали росгвардейцы, скорая, которая наложила швы раненому официанту (госпитализация не потребовалась). Но на этом история не закончилась. 

«Мужчину доставили в 71-й отдел полиции, а потом отпустили. Теперь он снова угрожает нам расправой», – говорят в ресторане. 

После вчерашней атаки сотрудники «Solnce бар» гораздо серьезнее относятся к словам непрошенного гостя (ранее, по их словам, осуждавшегося за разбой). Они боятся за себя и свои семьи, а потому готовят обращение в прокуратуру, требуя изолировать агрессора. Ресторан сегодня не работает.  

 

 

 

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