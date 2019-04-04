Уехать за границу навсегда хочет каждый пятый россиянин

Покинуть Россию при появлении такой возможности сегодня хочет 20% граждан. Об этом 4 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса американского института общественного мнения Gallup за 2018 год.

Иностранные социологи отмечают, что доля респондентов, которые сейчас утвердительно отвечают на вопрос: «Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?», является рекордной с 2007 года, когда Gallup стал проводить такие опросы в РФ.

В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. Минимальное желание уехать из России «навсегда» эксперты фиксировали в 2014 году, когда в состав России вошёл полуостров Крым. Лишь 7% граждан мечтали сменить родину ещё 5 лет назад.

Самые сильные эмиграционные настроения фиксируются в возрастной группе от 15 до 49 лет — каждый второй (44%). В то же время чем люди старше, тем меньше они стремятся уехать. Среди тех, кому сегодня от 30 до 45 лет, доля «перебежчиков» составила 22%. Лишь каждый десятый в возрасте от 46 до 60 лет (9%) готов на переезд в другую страну.







Среди самых востребованных для переезда стран три входят в Европейский союз: Германия (15%), Испания (5%) и Франция (4%). 12% мечтают о жизни в США. В Японию и Канаду стремится попасть каждый двадцатый российский потенциальный эмигрант, по 5 % соответственно.

В Gallup отмечают, что опрос был проведён среди 2000 россиян старше 15 лет.

В феврале 2019 года российский «Левада-центр», который внесён в список иноагентов, сообщал, что россиян, поддерживающих эмиграцию, вдвое больше, чем тех, кто относится к ней отрицательно. Миграционные настроения приветствуют 28% населения, в то время как отрицательно на желание покинуть Родину смотрят вдвое меньше граждан – 14%.

При этом данные российских социологов указывают на то, что доля потенциальных эмигрантов в последние годы существенно не меняется. В 2013 году покинуть страну хотели 22% россиян.

Вместе с тем в «Левада-центре» зафиксировали, что эмигрантские настроения чаще высказывали респонденты, которые хотели бы «активнее участвовать в политике» – 24% против 14% среди дистанцирующихся от политической сферы. В конце января «Левада-центр» писал, что сейчас политикой хотят заниматься вдвое больше россиян, чем два года назад.

В 2012 году Счётная палата РФ сообщала, что за первые десять лет XXI века Россию покинули 1,25 млн человек.