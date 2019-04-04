В одном месте Московского шоссе сначала подбили автобус, а через два часа грузовик расплющил кабину

Дважды за утро 4 апреля собирали пробки ДТП у дома 16 по Московскому шоссе, что на территории посёлка Шушары Пушкинского района.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 8:55 там столкнулись «Шкода» и автобус «ЛиАЗ», а затем, около 10:40, грузовые «КАМАЗ» и «Вольво». В обоих случаях, по предварительным данным, обошлось без серьёзных травм.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказали о второй аварии: «На Московском шоссе, возле «Ленты», самосвал въехал в зад фуре. Пробка собралась от КАД в сторону Москвы». Машины растащили довольно быстро, так что к полудню пробка уже рассосалась. На фотографиях с места аварии видно, какие сильные повреждения получил самосвал.





