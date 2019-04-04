Жирафиха Соня из Ленинградского зоопарка впервые после зимы вышла на улицу. Весна ее не обрадовала

Жирафиха Соня, проживающая в Ленинградском зоопарке, впервые после зимних холодов вышла на улицу. Видео очень короткой прогулки появилось в инстаграме учреждения 4 апреля.







На кадрах Соня выходит из вольера, задумчиво смотрит вдаль несколько секунд, после чего, видимо, оставшись недовольной увиденным, возвращается обратно. В зоопарке объяснили, что обычно жирафы начинают проводить время на свежем воздухе, когда он прогревается до 15 градусов. Но тёплые апрельские дни подтолкнули работников на эксперимент — открыть дверь Сони чуть раньше. Возможно, они ожидали увидеть резвящуюся жирафиху и её радость от первой прогулки.

«Но прогулка оказалась короче, чем мы думали», – иронично отметили в Ленинградском зоопарке.