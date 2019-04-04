Жирафиха Соня из Ленинградского зоопарка впервые после зимы вышла на улицу. Весна ее не обрадовала
Жирафиха Соня, проживающая в Ленинградском зоопарке, впервые после зимних холодов вышла на улицу. Видео очень короткой прогулки появилось в инстаграме учреждения 4 апреля.
Жираф Соня открыла весенний сезон...и тут же его закрыла? ? Обычно жирафы начинают проводить на улице большую часть своего времени, когда постоянная температура воздуха становится выше 15 градусов.Вчера в городе стало тепло и солнечно, и мы открыли дверь на улицу, чтобы Соня вышла на короткую прогулку. Но прогулка оказалась короче, чем мы думали)
На кадрах Соня выходит из вольера, задумчиво смотрит вдаль несколько секунд, после чего, видимо, оставшись недовольной увиденным, возвращается обратно. В зоопарке объяснили, что обычно жирафы начинают проводить время на свежем воздухе, когда он прогревается до 15 градусов. Но тёплые апрельские дни подтолкнули работников на эксперимент — открыть дверь Сони чуть раньше. Возможно, они ожидали увидеть резвящуюся жирафиху и её радость от первой прогулки.
«Но прогулка оказалась короче, чем мы думали», – иронично отметили в Ленинградском зоопарке.