Нижняя палата британского парламента одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Нижняя палата британского парламента одобрила законопроект, согласно которому премьер-министр Тереза Мэй обязана добиваться отсрочки Brexit, чтобы предотвратить беспорядочный выход из ЕС 12 апреля без сделки.

Об этом 4 апреля сообщает агентство «Рейтер». Инициатором законопроекта стал член оппозиционной Лейбористской партии Иветт Купер. Его предложение прошло все этапы в Палате общин менее чем за шесть часов. На финальном этапе его одобрили 313 человек, 312 проголосовали против. Теперь документ осталось утвердить Палате лордов.

Купер считает, что законопроект необходим для регламентирования процедуры принятия решений во время отсрочки выхода из ЕС. Согласно документу, Мэй должна получить одобрение парламента касательно любой задержки, также он позволяет законодателям предлагать другую продолжительность отсрочки Brexit. В дальнейшем любой перенос сроков потребует единогласного одобрения со стороны лидеров ЕС.

В конце марта Евросоюз отсрочил Brexit, но не на тех условиях, которых добивалась Тереза Мэй. Дату евроразвода решили сдвинуть с 29 марта на 22 мая, но для этого британский парламент должен одобрить соглашение о выходе страны из Евросоюза на следующей неделе. Палата общин ранее отклоняла предложенную Терезой Мэй сделку дважды.





