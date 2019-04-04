18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +13
$ 65.33р
73.42р
14:00 04.04.2019
Расширенный поиск

Власть
04.04.2019 13:10
Печать

Нижняя палата британского парламента одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Нижняя палата британского парламента одобрила законопроект, согласно которому премьер-министр Тереза Мэй обязана добиваться отсрочки Brexit, чтобы предотвратить беспорядочный выход из ЕС 12 апреля без сделки.

Об этом 4 апреля сообщает агентство «Рейтер». Инициатором законопроекта стал член оппозиционной Лейбористской партии Иветт Купер. Его предложение прошло все этапы в Палате общин менее чем за шесть часов. На финальном этапе его одобрили 313 человек, 312 проголосовали против. Теперь документ осталось утвердить Палате лордов.

Купер считает, что законопроект необходим для регламентирования процедуры принятия решений во время отсрочки выхода из ЕС. Согласно документу, Мэй должна получить одобрение парламента касательно любой задержки, также он позволяет законодателям предлагать другую продолжительность отсрочки Brexit. В дальнейшем любой перенос сроков потребует единогласного одобрения со стороны лидеров ЕС. 

В конце марта Евросоюз отсрочил Brexit, но не на тех условиях, которых добивалась Тереза Мэй. Дату евроразвода решили сдвинуть с 29 марта на 22 мая, но для этого британский парламент должен одобрить соглашение о выходе страны из Евросоюза на следующей неделе. Палата общин ранее отклоняла предложенную Терезой Мэй сделку дважды. 



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
04.04.2019 12:38

Дочернее предприятие «Отделстрой» - «Кудрово-град» - стало победителем конкурса «Хрустальная капля»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявил победителей конкурса на звание лучшего абонента «Хрустальная капля». В номинации «Объединяя усилия», присужденной за конструктивную совместную работу и добросовестное сотрудничество с «Водоканалом», победила компания «Кудрово-град».
Glorax Development
04.04.2019 12:12

Glorax Development построит деловой квартал на Васильевском острове

Glorax Development построит деловой квартал в рамках реализации масштабного проекта бизнес-класса Golden City на намывных территориях Васильевского острова.
OOO "Лидер Групп"
04.04.2019 11:50

Дни новосёла с «Лидер Групп»

В рамках проекта «Неделя новосёла» Группа компаний «Лидер Групп» совместно со Сбербанком объявляет 5 и 6 апреля «Днями новосёла».
Setl City
04.04.2019 11:19

Setl Group выполняет работы по каменной кладке стен в особняке Шопена

Setl Group продолжает воссоздавать особняк Шопена на 25-й линии Васильевского острова. Здание, которое расположено в границах территории строительства квартала «Палацио», было снесено предыдущим собственником земельного участка.
предоставлено компанией ARKAN
04.04.2019 10:30

Команда ARKAN подвела итоги первого квартала 2019 года

Всего за период с января по март было зафиксировано 70 попыток угона. Более половины из них пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Однако эксперты ARKAN отмечают положительную динамику по снижению общего количества попыток угона в России. Так, в первом квартале 2019 года количество попыток снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15%.
«Аквилон Инвест»
03.04.2019 15:34

В Адмиралтейском районе Петербурга начали строить новый детсад

Холдинг «Аквилон Инвест» приступил к строительству детского сада на Парфёновской улице в Адмиралтейском районе. Объект возводится в рамках жилого комплекса компании «ARTквартал.Аквилон».
OOO "Лидер Групп"
03.04.2019 15:17

«Лидер Групп» открыла дополнительный офис на намыве Васильевского острова

Новый офис расположен по адресу: бульвар Александра Грина, д. 2, корп. 2, рядом со строящимся кварталом «Гавань Капитанов» и уже сданным жилым комплексом «Капитан Немо».
Группа компаний «ЦДС»
03.04.2019 15:01

Корпус 2 ЦДС «Муринский Посад» введен в эксплуатацию досрочно

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 2 жилого комплекса ЦДС «Муринский Посад» досрочно. Дому присвоен почтовый адрес: поселок Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 1.
ГК «КВС»
03.04.2019 12:41

ГК «КВС» участник «Недели новосела»

Сбербанк, давний партнер группы компаний «КВС», проводит акцию для тех, кто собирается в ближайшем будущем переехать в новое жильё. Для удобства клиентов банк собирает на одной площадке экспертов по кредитованию и недвижимости.
ПСК
03.04.2019 12:04

Почти все готово: на фасадах Like начался монтаж вывесок

Фасады апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6а приобретают законченный вид. На фризе уже появились вывески спортивного клуба и ресторана, как отражение стадии высокой готовности внутренних работ.
ГК «КВС»
03.04.2019 09:48

Скидка 70 000 рублей на квартиру от «КВС»

29 марта стартовало интересное предложение в онлайн магазине «КВС». Теперь при покупке квартиры в новостройке через интернет-магазин компании, вы экономите до 70 000 рублей*. Скидка появится автоматически после того, как вы добавите выбранную квартиру в «корзину».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
02.04.2019 18:15

«Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Приморском районе

Теперь выбрать и забронировать квартиру можно на территории ЖК «ArtLine в Приморском» – в 5 минутах ходьбы от станции метро «Старая Деревня».