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Власть
04.04.2019 13:03
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Суд не стал рассматривать иск Резника к Беглову. Теперь за врио губернатора будет отвечать журналист

Судья Невского районного суда Елена Игумнова исключила Александра Беглова из числа ответчиков по делу об иске о защите чести и достоинства депутата Максима Резника в связи с приписываемыми ему высказываниями о сдаче Ленинграда фашистам. Как сообщает 4 апреля корреспондент «Фонтанки», представители Смольного все равно остались в процессе в качестве третьей стороны. 

На предварительном заседании судья Елена Игумнова исключила  Александра Беглова из числа ответчиков, обосновав это тем, что аналогичный иск Резника к нему уже был рассмотрен и отклонён в Смольнинском районном суде. Требования, истец и ответчик в судебных делах идентичны, пришла к выводу Игумнова. Таким образом, за опубликованные высказывания Беглова о том, что Резник якобы призывал сдать Ленинград фашистам будет отвечать журналист Василий Романов, опубликовавший их на сайте «Мы можем.ру». 

Не пришедший на предварительное судебное заседание Александр Беглов тем не менее все равно останется в деле — его признали третьей стороной конфликта.

В следующем заседании 29 апреля суд перейдёт к рассмотрению дела по существу. Предполагается, что суд посмотрит видео выступления Беглова в Музее блокадной медицины и послушает полную аудиозапись оттуда. 



Кроме того, его представители заявили ходатайство о приобщении к делу анализа телеграм-канала «Занавеска ЗакСа», который первым опубликовал спорное аудио, а также исследование публикаций данного кейса в СМИ, выполненное компанией «Медиалогия».


© Фонтанка.Ру

Справка:

Исковое заявление о защите чести и достоинства подано к Василию Романову, журналисту и учредителю СМИ «Мы можем.ру», и врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову. В иске Максим Резник просит признать не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство распространенные ответчиком указанные в иске сведения.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в аналогичном иске заявлению Максима Резника к врио губернатора Александру Беглову и правительству Петербурга.

Напомним, что Резник просит признать не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство слова: «Сегодня (23 января 2019 г.) опять там (в Заксобрании) один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город (Ленинград) фашистам», а также то, что «Резник М. Л. сошел с ума».

«Указанные сведения порочат честь и достоинство Резника Максима Львовича, так как противоречат его убеждениям, гражданской позиции, свидетельствуют о якобы совершенном им нечестном, неэтичном поступке, безусловно осуждаемом обществом», – написано в иске.

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