Суд не стал рассматривать иск Резника к Беглову. Теперь за врио губернатора будет отвечать журналист

Судья Невского районного суда Елена Игумнова исключила Александра Беглова из числа ответчиков по делу об иске о защите чести и достоинства депутата Максима Резника в связи с приписываемыми ему высказываниями о сдаче Ленинграда фашистам. Как сообщает 4 апреля корреспондент «Фонтанки», представители Смольного все равно остались в процессе в качестве третьей стороны.

На предварительном заседании судья Елена Игумнова исключила Александра Беглова из числа ответчиков, обосновав это тем, что аналогичный иск Резника к нему уже был рассмотрен и отклонён в Смольнинском районном суде. Требования, истец и ответчик в судебных делах идентичны, пришла к выводу Игумнова. Таким образом, за опубликованные высказывания Беглова о том, что Резник якобы призывал сдать Ленинград фашистам будет отвечать журналист Василий Романов, опубликовавший их на сайте «Мы можем.ру».

Не пришедший на предварительное судебное заседание Александр Беглов тем не менее все равно останется в деле — его признали третьей стороной конфликта.

В следующем заседании 29 апреля суд перейдёт к рассмотрению дела по существу. Предполагается, что суд посмотрит видео выступления Беглова в Музее блокадной медицины и послушает полную аудиозапись оттуда.







Кроме того, его представители заявили ходатайство о приобщении к делу анализа телеграм-канала «Занавеска ЗакСа», который первым опубликовал спорное аудио, а также исследование публикаций данного кейса в СМИ, выполненное компанией «Медиалогия».